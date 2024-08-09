Канада не оспаривала в суде Швейцарии решение CAS по олимпийской бронзе российских фигуристов

Федеральный верховный суд Швейцарии не получал исков от представителей Канады на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сохранить за российскими фигуристами бронзу командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады, которая претендовала на третье место. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

После оглашения вердикта Федерация фигурного катания Канады заявила, что разочарована итогами судебных слушаний.

«В Федеральный верховный суд Швейцарии по этому делу не было подано ни одной апелляции», — сообщили в пресс-службе суда.

25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.