Кандидат в президенты МОК Аль-Хуссейн: «Если Россия уважает олимпийскую хартию, у меня нет причин накладывать санкции»

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Фейсал Аль-Хуссейн рассказал о своем отношении к возможному возвращению России на международные соревнования.

«Олимпийская хартия — вот что мной движет. Если Россия уважает хартию, у меня нет причин накладывать на нее санкции

Олимпийское движение — это величайшее движение за мир. Спорт не решит всех проблем, но он может стать мощным объединяющим фактором», — приводит слова Аль-Хуссейна Inside The Games.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта в Греции. Помимо Аль-Хуссейна, в список кандидатов входят Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш и Давид Лапартьян.

«Ни одна страна не должна быть исключена из олимпийского движения». Еще один кандидат в президенты МОК поддержал Россию