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Олимпиада

Сегодня, 14:15

Кандидат в президенты МОК: «Россия — спортивная страна и наша цель в том, чтобы они вернулись обратно»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Давид Лапартьян.
Фото AFP
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Кандидат в президенты МОК Давид Лапартьян на презентации своей программы ответил на вопрос о ситуации с возможным выступлением России на Олимпийских играх.

— Россия — спортивная страна, и наша цель в том, чтобы они вернулись обратно. Однако есть причины, по которым они не допускаются, а также факт того, что они действуют на территории другого суверенного государства. Очевидно, что эти вопросы должны быть решены до того, как будут приняты какие-либо решения по возвращению России, — сказал Лапартьян.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта в Греции. Помимо Лапартьяна, в список кандидатов входят Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн.

«Ни одна страна не должна быть исключена из олимпийского движения». Еще один кандидат в президенты МОК поддержал Россию

МОК
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