Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 18:03

Карелин оценил рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Telegram Дзен

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал мнение, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные старты не стоит воспринимать всерьез без их воплощения на практике.

«Вот когда все состоится, когда мы заявимся, когда нас допустят... Я готов комментировать результаты, но ни в коей мере не эту кучу экивоков, запятых и плохо прикрытых смыслов», — приводит ТАСС слова Карелина.

25 января МОК призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных соревнований в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/16902477
1
Читайте также
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Николай Валуев: «Условия МОК абсолютно унизительны для российских спортсменов»