Карякин заявил, что предложение Баха нарушает принцип «спорт должен быть вне политики»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о призыве допустить до турниров россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.

«Я готов рассмотреть участие в международном турнире только без Томаса Баха и его условий. Эти требования нарушают базовый принцип — спорт должен быть вне политики. К сожалению, спорт превратился в инструмент давления со стороны Запада на наше государство, этим они позорят только себя. Я считаю, что от него Баха не стоит ждать жеста доброй воли к нашим спортсменам», — приводит слова Карякина ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.