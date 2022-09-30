Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

30 сентября, 22:42

Карякин заявил, что предложение Баха нарушает принцип «спорт должен быть вне политики»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о призыве допустить до турниров россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.

«Я готов рассмотреть участие в международном турнире только без Томаса Баха и его условий. Эти требования нарушают базовый принцип — спорт должен быть вне политики. К сожалению, спорт превратился в инструмент давления со стороны Запада на наше государство, этим они позорят только себя. Я считаю, что от него Баха не стоит ждать жеста доброй воли к нашим спортсменам», — приводит слова Карякина ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15927011
Сергей Карякин (шахматы)
Томас Бах
МОК
6
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Станислав Поздняков: «Российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность на унизительный нейтральный статус»

Роднина — о заявлении Баха: «Нам подачки не нужны!»