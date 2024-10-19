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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 14:41

Кириленко сожалеет, что олимпийское движение стало политизированным

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что раньше олимпийское движение было независимым от религии и политики, однако в последние два-три года наблюдается обратная ситуация.

«Сейчас спорт стал очень политизированным, — цитирует Кириленко ТАСС. — Он всегда был, но олимпийское движение держало эту марку независимости. А то, что сейчас происходит, — это огромный провал для олимпийского движения, оно и задумывалось, чтобы такого не возникало. Ни политика, ни религия не влияли, поэтому спорт всегда и был отдушиной. Последние же два-три года есть большой от этого уклон, и это, к сожалению, огромный минус — так быть не должно».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия берет курс на возвращение в олимпийское движение.

Источник: ТАСС
Андрей Кириленко

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