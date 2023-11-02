Колобков назвал хорошим заявление МОК в отношении израильских спортсменов

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу дискриминации спортсменов из Израиля.

«Если данное заявление звучит в отношении спортсменов из Израиля или Палестины, то это даже хорошо. Надеюсь, что МОК станет последователен в своих действиях и будет придерживаться этих же принципов в отношении российских атлетов, отстаивая интересы всех олимпийцев без исключений. Теперь у наших руководителей будет еще один аргумент при диалоге с Томасом Бахом и со всей организацией», — цитирует Колобкова RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом со ссылкой на представителя МОК сообщило агентство DPA.