Колобков — о Дегтяреве: «Надеюсь, все спортивное сообщество будет оказывать ему поддержку»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы Михаила Дегтярева на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Надеюсь, все спортивное сообщество будет оказывать ему поддержку и содействие. Ситуация достаточно сложная. Она требует ежедневного контроля, усилий с его стороны. Думаю, все сообщество будет ждать от него решений, а главное, результатов», — сказал Колобков «СЭ».

Об избрании Дегтярева стало известно 13 декабря. Он был единственным кандидатом. Выборы проходили во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

Дегтярев сменил на посту главы ОКР четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, срок полномочий которого истек 13 ноября.