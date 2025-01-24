Колобков прокомментировал заявление Лаппартьена про Россию

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на заявление кандидата в президенты МОК Давида Лаппартьена о роли России в олимпийском движении.

«А что Лаппартьену раньше мешало делать такие заявления? Разве что-то случилось весомое, чтобы так говорить? Кроме того, руководство МОК никогда не делало заявлений об исключении России из олимпийской семьи. Другое дело, что были созданы условия, делающие невозможным наше полноценное участие — как в соревнованиях, так и в других процессах. Я бы назвал слова Лаппартьена аккуратными, их можно трактовать в обе стороны. Хотелось бы, чтобы он сказал больше. Вообще я бы не стал сейчас уделять серьезное внимание таким заявлениям, время еще не наступило. Давайте дождемся выборов главы МОК, а потом будем анализироваться. Хотя, конечно, заявление позитивное, оно говорит о том, что Лпапартьен вменяемый человек. Но на данный момент оно не значит ничего», — сказал Колобков «ВсеПроСпорт».

Француз Лаппартьен заявил, что российские спортсмены или любая другая страна не должны быть окончательно исключены из олимпийского движения.