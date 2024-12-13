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Колобков: «Очень надеюсь, что Дегтяреву достаточно быстро удастся слова, желания и надежды реализовать на деле»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в комментарии «СЭ» отреагировал на избрание министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России.

— Совмещать посты, конечно, возможно. Выборы были безальтернативные, сомнений никаких не было. Национальный олимписйский комитет является членом МОК. Если можно так сказать, это подразделение, которое руководствуется хартией. И все задачи, кстати, тоже определены МОК. Насколько удастся сейчас, с учетом того что он никогда не взаимодействовал с этими структурами... Как ему помогут наши уважаемые руководители олимпийского движения, и не только, быстро включиться в эту работу.

У ОКР есть определенная специфика. Самое важное — насколько ему удастся убедить [людей], что он готов вести диалог, принимать решения и отстаивать интересы российского спорта.

Одно дело — руководить отраслью здесь, работать с такими структурами, как, например, Совет Европы, Совет по спорту СНГ... И другое — общественная организация, подчиняющаяся своим правилам и нормам. Это будет самым сложным. Очень надеюсь, что ему достаточно быстро удастся слова, желания и надежды реализовать на деле, — сказал Колобков «СЭ».

13 декабря решением олимпийского собрания министр спорта РФ Михаил Дегтярев был избран президентом ОКР. 197 членов проголосовали за, двое воздержались.

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Михаил Дегтярев
Павел Колобков
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