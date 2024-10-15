Колобков удивлен уходом Позднякова с поста президента ОКР

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение президента Олимпийского Комитета России Станислава Позднякова уйти в отставку.

«Могу оценить то, когда я с ним работал. У нас с ним был полный контакт. Он очень эффективный руководитель, профессиональный, умный, умеющий выстраивать коммуникацию. Да, мы попали в достаточно сложное время, не все было публично и заметно. Мне жаль, что он уходит, для меня это неожиданно. Наверное, это связано с каким-то собственными планами и проектами. Уверен, что Стас состоится в любом своем деле. Жалко будет, если он вообще уйдет из спорта, надеюсь, что его будущие активности будут связаны со спортивной деятельностью», — сказал Колобков «СЭ».

Поздняков занимал пост президента ОКР с 2018 года.

Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов своего нового президента.

(Александр Абустин)