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Олимпиада

Сегодня, 12:42

Комиссия спортсменов МОК 1 октября рассмотрит рекомендации по участию россиян в турнирах

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) намерена рассмотреть рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МОК.

По данным источника, обсуждение этого вопроса пройдет 1 октября, в первый день Международного форума спортсменов. Из российских представителей в комиссии есть только двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Международный форум спортсменов пройдет 1 и 2 октября в швейцарской Лозанне.

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В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: РИА Новости
Елена Исинбаева
МОК
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