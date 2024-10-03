Голованов: «На Олимпиаде в Ванкувере короткую программу Плющенко комментировал вслепую»

Известный спортивный комментатор Андрей Голованов в интервью «СЭ» рассказал об особенностях работы на ТВ во время Олимпийских игр.

— К разговору о твоей незаменимости на Олимпиаде. Расскажи, как в 2014-м в Сочи ты Сергея Гимаева поразил.

— Женский хоккей, Россия — Германия, четвертьфинал. Я веду репортаж на Первом, Гимаев — на другом канале. Комментаторские позиции рядышком. Перерыв. Наильич снимает наушники, подходит ко мне, приобнимает: «Ну что, Андрюха, как дела?»

Вот только он понятия не имел, что в этот момент у нас решили повторить заезды саночника Демченко и его основного соперника немца Лоха. Мне поручили озвучить. С колес, без картинки. То есть не видя, что идет в эфир.

Едва я произнес: «А сейчас сани, на старте Альберт Демченко...», Гимаев в ужасе отпрянул. Метра на два, не меньше. Наверное, подумал, что я сошел с ума. Мы на хоккее, сижу перед пустым экраном — ну какие, к черту, сани? Какой Демченко?

Дальше встык приклеили короткую программу Волосожар и Транькова. Редактор скомандовал в наушник: «А теперь фигурное катание» — и я по той же схеме откомментировал. Главное, мои слова совпадали с картинкой, зрители даже не подозревали, что работал вслепую.

— Невероятно.

— На Олимпийских играх такое сплошь и рядом. Если эфир заполняют повтором, технические сложности не позволяют параллельно завести картинку и в Москву, и на мою комментаторскую позицию. Приходится озвучивать сюжет, ориентируясь на подсказки редактора. Допустим, говорит: «На старте Демченко» — и я начинаю импровизировать. Рассказываю о достижениях Альберта, как по дистанции движется. Затем переключаюсь на Феликса Лоха.

Протокола под рукой не было, но он и не требовался. Память у меня хорошая, как раз накануне комментировал заезды саночников, так что ничего забыть не успел. То же самое с Волосожар и Траньковым. Чуть раньше вел репортаж с фигурного катания и помнил расстановку их элементов в программе.

Раз уж коснулись этой темы, расскажу еще одну историю. Олимпиада в Ванкувере. Заканчиваются соревнования фигуристов. Вдруг мне говорят: «В следующем блоке повторяем короткую программу Плющенко. Тебе нужно заново ее озвучить. Срочно!» Почему-то решили, что так проще, чем вырезать кусок из трансляции.

Деваться некуда — прокомментировал. Без картинки, по памяти: «Вот каскад «4+3». А это тройной аксель. Тройной лутц. Блистательно! А сейчас дорожка шагов. Вращения. Так, теперь ждем оценки...» Когда закончил, вся студия Первого канала зааплодировала.