Цзю: «Томас Бах знает, что на сильных лучше не поднимать руку»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Вячеслава Фетисова, который заявил, что припечатал бы президента МОК Томаса Баха к хоккейному борту.

«В боксе есть такая вещь, сначала ты жмешь руку, а потом бьешь по лицу. Но мы с Томасом Бахом в разных весовых категориях, и я с непрофессионалами не воюю. Причины, для того, чтобы нанести удар нет, только если бы он на меня первый напал, но и то вряд ли. Он же знает, что на сильных лучше не поднимать руку. Говорить одно, а попытаться ударить совсем другое. К сожалению, по моему мнению, все, что мы делали для того, чтобы убрать спорт из политики оказалось не в нашу пользу. Спорт стал частью политики, и я туда лезть не хочу», — сказал Цзю «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.

Софья Грецкая