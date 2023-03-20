Консультативный комитет МОК по правам человека обсудил положение российских спортсменов

Сегодня, 14:37
Консультативный совет Международного олимпийского комитета (МОК) по правам человека обсудил со специальным докладчиком ООН ситуацию с российскими и белорусскими спортсменами.
Кроме того, рассматривался вопрос предстоящего обновления Олимпийской хартии и работы, проделанной с оргкомитетами Игр-2024 в Париже и юношеской Олимпиады 2026 года.
Исполком МОК 25 января этого года выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Также было предложено не допускать атлетов, активно поддерживавших ситуацию на Украине.