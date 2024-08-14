Кремлев — об уходе Баха с поста президента МОК: «Спорт вырезает себе раковую опухоль»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал решение президента МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

— Слава Богу, что Бах уходит! Это победа всех спортсменов. К ним сейчас относятся так, как на гладиаторских боях! Еда с червями, медали ржавеют. Правильно семья посоветовала Баху, он уходит потому что не способен управлять олимпийской семьей. Бах превратил спорт в грязную политику, это очень печально. Сегодня спорт вырезает себе раковую опухоль.

Не вижу сложности, чтобы встать на место Баха. Но я туда не стремлюсь. Я пошел в бокс, чтобы победить несправедливость, чтобы международная ассоциация работала в интерес стран, уважала ценности и традиции. А так... На все воля божья. Если увидим, что новая команда не справляется, — подключимся, — сказал Кремлев.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.