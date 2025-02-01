Кремлев назвал извращенцем главу МОК Томаса Баха

Сегодня, 17:14
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, почему считает извращенцем главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
«Сегодня МОК кто возглавляет? Главный извращенец Томас Бах. Почему я его так называю? Гитлер был извращенцем, издевался над людьми и уничтожал человечество. То же самое сейчас делает Бах, он уничтожает спорт», — цитирует Кремлева РИА «Новости».
В августе стало известно, что Бах не станет баллотироваться на новый срок на посту президента МОК.
Выборы нового главы организации пройдут 20 марта в Греции. В список кандидатов входят Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш, Давид Лапартьян и Фейсал Аль-Хуссейн.