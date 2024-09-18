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Сегодня, 11:06

Кремлев назвал несвободными выборы президента МОК

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поделился мнением о выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Перед кандидатами стоят определенные условия, которые фактически ставят барьер для проведения свободных выборов. Но нужно, чтобы президента МОК выбирали страны, а не ограниченное число людей из состава этой организации. Любой должен иметь возможность избраться, чтобы выборы были прозрачными и независимыми от спонсоров и политиков», — приводит слова Кремлева ТАСС.

Хуан Антонио Самаранч-младший (слева), Себастьян Коу (в&nbsp;центре) и&nbsp;Кирсти Ковентри. «Русский вопрос» станет ключевым на выборах президента МОК. Битва сменщиков Томаса Баха

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония).

Источник: ТАСС
Умар Кремлев
МОК

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