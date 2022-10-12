Кремлев призвал МОК допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Президент IBA Умар Кремлев выступил с заявлением, в котором призвал МОК прислушаться к потребностям спортсменов.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал Международный олимпийский комитет (МОК) допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«МОК должен пересмотреть свой подход. Решение об исключении некоторых спортсменов по национальному признаку противоречит принципам олимпийского движения, оно наносит ущерб всем видам спорта. Я призываю МОК открыть окно для спортсменов, чтобы они продолжали выступать, я призываю изменить политику, исключающую спортсменов. Хочу обратиться ко всему международному спортивному миру: пусть все имеют возможность соревноваться. Спортсмены не политические инструменты, это те, кто страдает от политических решений. Они не заслужили того, чтобы к ним так плохо относилось спортивное сообщество.

Политики делают свою работу, продвигая свои интересы, а мы должны делать свою работу, чтобы обезопасить наших спортсменов и спорт. Спортивный мир блокируется политиками и, к сожалению, теряет свою автономию. За спиной спортсменов не должно быть политических игр. Это опасно для будущего спорта. МОК должен немедленно исправить ситуацию. Всем спортсменам нужно дать зеленый свет, так как они ни в чем не виноваты», — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Кремлева.

Кремлев также напомнил, что в начале октября в IBA отменили отстранение российских и белорусских спортсменов.

«IBA сделала первый шаг к равным возможностям и справедливости. IBA и дальше будет делать все ради своих спортсменов и тренеров, мы должны создавать условия, а не ухудшать их. Еще раз хочу сказать, что спорт вне политики. Мы не должны иметь ничего общего с играми политиков всего мира», — добавил Кремлев.

В конце февраля нынешнего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд организаций отстранили россиян и белорусов, некоторые разрешили представителям России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе.