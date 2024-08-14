Кремлев считает, что Международный олимпийский комитет может возглавить россиянин

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в разговоре с «СЭ» предположил, кто может стать следующим президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее действующий глава МОК Томас Бах объявил о решении не переизбираться на новый срок.

«Все узнаем позже. Россиянин возглавит МОК? А почему нет? Все впереди. Будем следить, смотреть, как будет все происходить», — сказал Кремлев «СЭ».

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.