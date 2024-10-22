Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 15:23

Кремлев заявил, что о работе Баха в МОК нужно забыть и никогда больше такого не повторять

Telegram Дзен

Президент Международной ассоциации бокса и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал будущий уход Томаса Баха с поста главы МОК.

Ранее функционер объявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

«Бах? А, это хромая лошадь! Что ему еще можно сказать? Ушел — надо просто эту историю сжечь и исключить. Чтобы не вспоминать о ней. Олимпийская семья должна запомнить правление Томаса Баха как тот негатив, который никогда не должен повториться. Как ту глубокую ошибку, которую никогда нельзя совершить снова», — цитируют Кремлева «Известия».

Бах возглавляет МОК с 2013 года, срок его полномочий истекает в 2025 году.

Источник: Известия
Томас Бах
Умар Кремлев
МОК

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Подольски провел прощальный матч в карьере
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев: «Чиновники из МОК действительно обзванивают коллег и рекомендуют отказаться от соревнований в России»
Кремлев поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР
Карпин — о российском футболе: «Мы уже 20 лет идем не туда. Дело не в отстранении»
Кремлев считает, что спортивное сообщество не доверяет МОК: «Виновата кучка гиен, от которой в марте избавятся»
В Венесуэле сообщили, что готовы посодействовать возможному переходу РФС в КОНМЕБОЛ
В Венесуэле рассказали подробности возможного товарищеского матча против сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя