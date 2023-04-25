Александр Крушельницкий: «Два года перед Олимпийскими играми был настоящим параноиком, но это не помогло»

Двукратный чемпион мира по керлингу Александр Крушельницкий, на турнире Nornickel Curling Cup в Дудинке впервые за пять лет сыгравший в паре с Анастасией Брызгаловой, сказал, что даже повышенные меры предосторожности не помогли ему избежать ситуации с положительной допинг-пробой на мельдоний, итогом которой стали лишение олимпийской медали и четырехлетняя дисквалификация.

— Даже не знаю, какой вывод тут можно сделать, — сказал Крушельницкий. — Просто если бы я где-то, например, не следил за своей водой, оставлял ее — другое дело. Но я ведь постоянно за нас двоих все бутылки собирал, уносил, открытые выкидывал и брал новые. Я последние два года перед Олимпиадой был просто параноиком в этом плане. У нас пошел результат, мы выиграли чемпионат мира, и я начал опасаться допинга, что может что-то произойти. Как будто предчувствовал нехорошее. И все-таки как-то это произошло.

Полностью интервью Александра Крушельницкого и его партнерши Анастасии Брызгаловой читайте здесь