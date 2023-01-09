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Лайшев — о словах Гейберга: «Он делает себе рекламу на том, что может сказать что-то против России»

Лайшев отреагировал на слова Гейберга о бойкоте России во время Олимпиады в Париже
Константин Белов
Корреспондент
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова бывшего члена МОК от Норвегии Герхарда Гейберга о возможном бойкоте стран Европы Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Он никто, ничего из себя не представляет. Он делает себе рекламу на том, что может сказать что-то против России. Можно не обращать внимания на его слова. Нашим спортсменам нужно готовится к соревнованиям. А соревнования у нас будут. И неизвестно, какие из них будут популярнее, где наши ребята или где нет нас. Слова Гейберг — это провокация», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) от Норвегии Гейберг заявил, что европейские страны могут бойкотировать Игры 2023 года, если Россия будет допущена до соревнований.

Ренат Лайшев
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