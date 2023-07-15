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Сегодня, 12:27

Легкоатлетка Полудкина о предложении сборной Сирии: «Оно было выгодным, но я отказалась»

Руслан Минаев
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Метательница копья Карина Полудкина рассказала о предложении выступать за олимпийскую сборную Сирии на Панарабских играх в Алжире.

«Было предложение выступить за Сирию из национального олимпийского комитета этой страны, но я отказалась, хотя оно было выгодным с экономической точки зрения. Поэтому я примерно в это же время выступала на юниорском старте в Екатеринбурге, где стала третьей. Я буду выступать только за Россию, других вариантов нет», — цитирует спортсменку ТАСС.

Полудкина добавила, что у нее нет сожаления после отказа выступать за сборную Сирии и отметила, что была удивлена, оказавшись в первоначальной заявке.

«Я была очень удивлена, когда оказалась в первоначальной заявке. Не понимаю, откуда они взяли мою фотографию», — заявила она.

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Источник: ТАСС
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