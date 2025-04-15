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Олимпиада

Олимпиада

15 апреля, 15:00

Легков: «Приходится верить, что мы поедем на Олимпиаду»

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков оценил перспективы возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Приходится верить, что мы поедем на Олимпиаду. Надо жить с верой, с хорошими мыслями. Это даже не фантазии, а мечты, которые должны скоро воплотиться. Это точно произойдет, только вопрос — когда. Насчет следующего года начинают говорить, что-то потихонечку меняется, но конкретики никакой нет. Будем надеяться, что, может, двоих, троих или четверых пустят. Нейтральный статус — да неважно, самое главное, чтобы поехали», — сказал Легков Odds.ru.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: Odds.ru
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Александр Легков
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