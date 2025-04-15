Легков: «Приходится верить, что мы поедем на Олимпиаду»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков оценил перспективы возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Приходится верить, что мы поедем на Олимпиаду. Надо жить с верой, с хорошими мыслями. Это даже не фантазии, а мечты, которые должны скоро воплотиться. Это точно произойдет, только вопрос — когда. Насчет следующего года начинают говорить, что-то потихонечку меняется, но конкретики никакой нет. Будем надеяться, что, может, двоих, троих или четверых пустят. Нейтральный статус — да неважно, самое главное, чтобы поехали», — сказал Легков Odds.ru.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.