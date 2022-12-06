Левитин надеется, что позиция МОК по отстранению россиян прояснится к январю

Помощник президента РФ Игорь Левитин выразил надежду, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях станет понятна к январю, когда стартуют отборочные соревнования на Олимпийские игры 2024 года.

«Министерство спорта и Олимпийский комитет России занимаются этим, — приводит ТАСС слова Левитина. — В 2023 году стартуют отборочные соревнования на Олимпийские игры 2024 года. Надеемся, что к январю позиция уже будет понятна. Надо дождаться, чтобы понять, отбираемся мы на Игры в Париже или нет».

5 декабря исполком МОК снова продлил рекомендации международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в своих соревнованиях из-за ситуации на Украине.

При этом президент МОК Томас Бах уже несколько раз подчеркивал, что решения об участии в соревнованиях должны приниматься исключительно по спортивному принципу.