Игорь Левитин: «Россия всегда будет открыта для спортсменов»

Помощник Президента России Игорь Левитин в ходе ежегодного форума «Россия — спортивная держава» призвал сделать все возможное для сохранения целостности мирового олимпийского движения.

— Говорят, что нашим спортсменам сейчас трудно, но все время забывают, что нам трудно с 2014 года, — напомнил Левитин. — Ведь первые санкции ударили по спортсменам, и вот уже восемь лет они с ними живут. Сейчас санкции ввели по другим отраслям, и все увидели, как это тяжело. А спортсмены восемь лет выступают то с флагом, то без флага, то с гимном, то без него. И это при том, что Олимпийская хартия прямо говорит — спорт вне политики. Но мы же видим, что это не так. Сейчас мир меняется, переходит к многополярности, но наша общая задача — чтобы спорт оставался единым. Не зря девиз форума «Мы вместе. Спорт». Мы должны все сделать, чтобы не развалилось олимпийское движение. Президент России на Дальневосточном экономическом форуме подчеркнул, что какие бы ограничения для атлетов ни вводились, мы всегда открыты, и никому не будем запрещать приезжать в Россию. Это важно.

Напомним, что форум «Россия — спортивная держава» проводится в Кемерово с 28 по 30 сентября.