Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

29 сентября, 06:58

Игорь Левитин: «Россия всегда будет открыта для спортсменов»

Антон Бабошин
Корреспондент

Помощник Президента России Игорь Левитин в ходе ежегодного форума «Россия — спортивная держава» призвал сделать все возможное для сохранения целостности мирового олимпийского движения.

— Говорят, что нашим спортсменам сейчас трудно, но все время забывают, что нам трудно с 2014 года, — напомнил Левитин. — Ведь первые санкции ударили по спортсменам, и вот уже восемь лет они с ними живут. Сейчас санкции ввели по другим отраслям, и все увидели, как это тяжело. А спортсмены восемь лет выступают то с флагом, то без флага, то с гимном, то без него. И это при том, что Олимпийская хартия прямо говорит — спорт вне политики. Но мы же видим, что это не так. Сейчас мир меняется, переходит к многополярности, но наша общая задача — чтобы спорт оставался единым. Не зря девиз форума «Мы вместе. Спорт». Мы должны все сделать, чтобы не развалилось олимпийское движение. Президент России на Дальневосточном экономическом форуме подчеркнул, что какие бы ограничения для атлетов ни вводились, мы всегда открыты, и никому не будем запрещать приезжать в Россию. Это важно.

Напомним, что форум «Россия — спортивная держава» проводится в Кемерово с 28 по 30 сентября.

1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Магомедов и Мусульбес провели «Олимпийский патруль» в Кемерово

Олег Матыцин: «Период санкций не ослабил российский спорт»