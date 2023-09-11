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Олимпиада

Сегодня, 11:56

Левитин заявил, что на Играх дружбы будут аналогичные Олимпиаде призовые

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что призовые на Всемирных играх дружбы будут аналогичны призовым на Олимпиаде.

«Президент дал поручение победителей Игр дружбы считать победителями Олимпийских игр, они получат такие же деньги. Мы возвращаемся на 40 лет назад, это все не ново, мы все это уже переживали», — приводит РИА Новости слова Левитина.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований будут включены 27 видов спорта.

Из олимпийских видов будут представлены баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Среди неолимпийских — пляжный футбол, спортивное программирование, акробатический рок-н-ролл и другие дисциплины, набирающие популярность в мире.

В Москве пройдет основная часть соревнований, большинство из них проведут в Олимпийском комплексе «Лужники». Екатеринбург примет соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

Источник: РИА Новости
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