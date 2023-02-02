Мамедов: «Вбросы МОК делаются, чтобы разделить общество»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов считает, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к участию в международных соревнованиях призваны разделить спортивное общество.

«Дайте хоть один документ, чтобы хоть что-то можно было конкретно сказать. Сегодня мнение такое, завтра другое, послезавтра третье. Когда мы получим хоть один официальный документ, можно будет о чем-то предметно говорить. Мы не можем сотрясать воздух, потому что его сотрясает МОК. Убежден, что эти вбросы делаются, чтобы разделить общество на тех, кто может «скушать косточку», и на тех, кому она не нужна. Если, как говорил глава МОК, нас не должны дискриминировать по национальному признаку, мы должны быть допущены, но это была риторика в никуда. А если мы не должны быть дискриминированы, допустите нас как полноправных членов олимпийской семьи к участию в Играх», — приводит слова Мамедова ТАСС.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.