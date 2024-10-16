Мамиашвили не стал давать однозначных оценок работе Позднякова во главе ОКР

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что экс-главе ОКР Станиславу Позднякову пришлось работать в сложный период.

Поздняков руководил организацией с 2018 по 2024 год. 15 октября 4-кратный олимпийский чемпион в фехтовании объявил об отставке со своего поста.

«Меня всегда связывали хорошие отношения с Поздняковым. Я думаю, что в любом случае Станислав Алексеевич останется в спортивной сфере. В последнее время муссировалась тема необходимости проведения некоей реорганизации в спортивном управлении. Скажем так, несколько непростых лет выпали на долю всего российского спорта, в том числе и руководителя ОКР.

Это и многие сложные вопросы во время пандемии, и потом совершенно безумные и неправомочные решения по ограничениям наших спортсменов. И сегодня уже и МОК начинает осознавать пагубность такой ангажированности с ярким политическим окрасом. Поэтому в данной ситуации давать какие-то односторонние оценки очень сложно», — цитирует Мамиашвили РИА "Новости».

МОК отстранил ОКР от членства в организации осенью 2023 года. Российский орган подал апелляцию в CAS, но арбитражный суд посчитал действия МОК правомерными.