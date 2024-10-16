Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 14:24

Мамиашвили не стал давать однозначных оценок работе Позднякова во главе ОКР

Михаил Мамиашвили.
Фото ФСБР
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что экс-главе ОКР Станиславу Позднякову пришлось работать в сложный период.
Поздняков руководил организацией с 2018 по 2024 год. 15 октября 4-кратный олимпийский чемпион в фехтовании объявил об отставке со своего поста.

«Меня всегда связывали хорошие отношения с Поздняковым. Я думаю, что в любом случае Станислав Алексеевич останется в спортивной сфере. В последнее время муссировалась тема необходимости проведения некоей реорганизации в спортивном управлении. Скажем так, несколько непростых лет выпали на долю всего российского спорта, в том числе и руководителя ОКР.

Это и многие сложные вопросы во время пандемии, и потом совершенно безумные и неправомочные решения по ограничениям наших спортсменов. И сегодня уже и МОК начинает осознавать пагубность такой ангажированности с ярким политическим окрасом. Поэтому в данной ситуации давать какие-то односторонние оценки очень сложно», — цитирует Мамиашвили РИА "Новости».

МОК отстранил ОКР от членства в организации осенью 2023 года. Российский орган подал апелляцию в CAS, но арбитражный суд посчитал действия МОК правомерными.

 
Станислав Поздняков. «Геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». Что означает отставка главы ОКР?

 

Источник: РИА Новости Спорт
Михаил Мамиашвили
Станислав Поздняков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Песков: «Работа Позднякова пришлась на очень сложный период для ОКР, но многое было сделано»
Марафонка Морозова — о санкциях в легкой атлетике: «Хочется выезжать за границу, соревноваться на международном уровне»
«Если есть возможность поехать без флага, надо выступать». Как марафонка Морозова смогла обойти международные санкции
«Геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». Что означает отставка главы ОКР?
В World Aquatics опровергли изменение правил в отношение допуска россиян до соревнований
Международный паралимпийский комитет сократил число россиян в пуле допинг-тестирования
Сегодня
Вчера
Неделя