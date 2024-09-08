Мамиашвили: «Оценка Играм в Париже? Для меня этой Олимпиады не было. Господь отвел нас»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» оценил организацию Игр в Париже.

— Какую бы вы поставили оценку Играм в Париже в связи со всеми скандалами вокруг и около российских спортсменов?

— Здесь масса вопросов. Те условия, которые были предложены для российской команды, думаю, господь отвел нас от этого. Потому что наше присутствие там — это подтверждение тому, что мы разделяем позицию МОК и тех, кто диктует ее этой организации. А это, честно говоря, игра уже не по правилам. Мы это категорически не разделяем. Тем более никто не уполномачивал МОК определять составы команд. Как можно нормально относиться к мерзости, которую устроили, начиная с церемонии открытия Олимпиады? Какую дать оценку Играм в Париже? Для меня этой Олимпиады не было, — сказал Мамиашвили «СЭ».

На Играх в Париже выступили 15 россиян. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.