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Париж-2024

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Мамиашвили: «Оценка Играм в Париже? Для меня этой Олимпиады не было. Господь отвел нас»

Зарина Халимхонова
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» оценил организацию Игр в Париже.

— Какую бы вы поставили оценку Играм в Париже в связи со всеми скандалами вокруг и около российских спортсменов?

— Здесь масса вопросов. Те условия, которые были предложены для российской команды, думаю, господь отвел нас от этого. Потому что наше присутствие там — это подтверждение тому, что мы разделяем позицию МОК и тех, кто диктует ее этой организации. А это, честно говоря, игра уже не по правилам. Мы это категорически не разделяем. Тем более никто не уполномачивал МОК определять составы команд. Как можно нормально относиться к мерзости, которую устроили, начиная с церемонии открытия Олимпиады? Какую дать оценку Играм в Париже? Для меня этой Олимпиады не было, — сказал Мамиашвили «СЭ».

На Играх в Париже выступили 15 россиян. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами Олимпиады в парном разряде.

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Михаил Мамиашвили
МОК

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