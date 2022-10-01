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Олимпиада

1 октября, 13:33

Мамиашвили отреагировал на слова президента МОК Баха о возможном допуске россиян до международных соревнований

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Чего хочет МОК от наших спортсменов? Чтобы они были нейтральны к СВО или были против нее? Такое заявление уже было один раз. В МОК должны это помнить. В 1941-м поступали такие же предложения. Что изменилось? Да ничего. Сейчас из Швейцарии мы слышим то же самое», — приводит Sport24 слова Мамиашвили.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-10-01-mamiashvili-mok-khochet-chtoby-nashi-sportsmeny-byli-neytralny-k-svo-ili-protiv-neye-takiye-predlozheniya-byli-v-41-m
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