Мамиашвили отреагировал на слова президента МОК Баха о возможном допуске россиян до международных соревнований

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Чего хочет МОК от наших спортсменов? Чтобы они были нейтральны к СВО или были против нее? Такое заявление уже было один раз. В МОК должны это помнить. В 1941-м поступали такие же предложения. Что изменилось? Да ничего. Сейчас из Швейцарии мы слышим то же самое», — приводит Sport24 слова Мамиашвили.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.