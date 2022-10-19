Мамиашвили заявил, что действиям МОК и Баха нет оправданий

Президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление главы МОК Томаса Баха, который заявил о продлении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Сложно это комментировать. Очень неприятно, что всеобъемлющая, планетарного масштаба общественная организация, которая действительно объединяла людей доброй воли на этой площадке, занимает такую радикальную позицию. В моем понимании, этому нет оправдания. Изгнание из Олимпийской деревни за сутки до соревнований наших паралимпийцев — есть этому хоть какое-то человеческое оправдание? Наша задача — оставаться сильными, не падать духом. И все будет нормально», — приводит слова Мамиашвили «Газета.Ru».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.