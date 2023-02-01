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Сегодня, 18:59

Представитель МИД РФ Захарова: «Чиновники МОК дискриминируют российских атлетов, считая спорт частной лавочкой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова считает, что международные чиновники путают спорт с частным бизнесом и выдвигают ультиматумы, которые касаются участия российских атлетов в соревнованиях и лишь разрушают мировое спортивное движение.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

«Эта идея обусловлена, очевидно, неприемлемыми для нашей страны требованиями. Такие неприглядные попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал. Но проблема даже не в этом, а в том, что, зациклившись на выдавливании наших спортсменов, нашего спорта из мирового спорта, все эти антидеятели разрушают мировое спортивное движение. Те, кто сейчас является бюрократией мирового спорта, кто возглавляет соответствующие олимпийские комитеты и получает за это зарплату отнюдь не из карманов спонсоров, не должны забывать, что это не их частное дело, не их частный бизнес, не частная лавочка», — приводит слова Захаровой ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/16939147
Олимпиада
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