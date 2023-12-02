Матыцин объяснил, как санкции помогли российскому спорту

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как санкции помогли российскому спорту.

«Как известно, президент у нас самый спортивный. Мы должны оправдать его доверие, потому что спорт всегда был на передовой. Сегодня тоже очень непростой период, не только потому что санкции. Санкции помогли нам осознать наши ресурсы, наши резервы. Мы лидеры мирового спорта и самодостаточны», — сказал Матыцин.

В субботу, 2 декабря, проходит торжественный вечер Российского союза спортсменов при поддержке министерства спорта России и Олимпийского комитета России (ОКР).