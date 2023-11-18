Матыцин отметил роль Китая в защите интересов российского спорта на международной арене

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Китай занимает принципиальную позицию по защите интересов российского спорта на международной арене, в том числе по допуску россиян на соревнования под флагом страны.

«Мы члены одной большой спортивной семьи, — цитирует ТАСС Матыцина. — Спорт является важной частью государственной политики, и мы благодарны, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уделяют внимание спорту. Мы активно развиваем спорт высших достижений, мы все в ответе за наше общее дело».

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В рамках этих мероприятий с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине состоялись девятые летние Российско-китайские игры. Также команды и сборные России и Китая провели ряд товарищеских встреч в различных видах спорта.

«Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй является самым спортивным послом в РФ. Хочу отметить вашу принципиальную позицию по защите интересов России на международной арене. Отстаивание позиции выступления только под российским флагом», — добавил Матыцин.

В марте этого года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.