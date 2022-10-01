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Олимпиада

1 октября, 14:27

Матыцин прокомментировал слова Баха о допуске россиян: «Конструктивного решения не видим»

Матыцин отреагировал на слова Баха о допуске россиян
Рустам Имамов
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заявившего о возможности допуска российских спортсменов под нейтральным флагом. Для этого россиянам нужно осудить вооруженный конфликт на территории Украины.

«К сожалению, мы пока не видим конструктивного решения со стороны международного олимпийского комитета. Последнее заявление, оно с моей точки зрения идёт вразрез с олимпийскими принципами. Необходимо обеспечить равные права для всех спортсменов, несмотря на их национальность, гражданство, вероисповедание. Основная задача международного олимпийского движения состоит в том, чтобы независимо от взглядов обеспечить всем равный доступ к соревнованиям.

Мы будем продолжать диалог. Надеемся, что эта позиция изменится и наши спортсмены все-таки выступят на международных соревнованиях. Я думаю это будет во благо не сколько российских спортсменов, а прежде всего международного спорта. Не только мы об этом заявили, но и представители международных федераций. Что без России спорт развиваться не может, это только приводит к усугублению кризиса", — сказал Матыцин.

Отметим, что в нейтральном статусе разрешено выступать также спортсменам в автоспорте под условия соглашения с политической позицией международной федерации автоспорта FIA.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

«Спорт расколот, и мы разобщены». Что стоит за идеей МОК по снятию санкций с России?

Олег Матыцин
Томас Бах
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Трефилов отреагировал на слова Баха о допуске российских спортсменов на международные соревнования

Министр спорта отреагировал на возможность россиян выступить с политической позицией