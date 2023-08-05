Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ

Министр спорта Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии для участия в Играх стран СНГ.

«Американцы, австралийцы, пожалуйста, приезжайте, участвуйте, мы открыты. Этот формат многих стран не относится к юрисдикции МОК или кого-либо еще. Надеюсь, в мире к нашим Играм стран СНГ относятся с уважением», — цитирует главу ведомства РИА «Новости Спорт».

Ранее Матыцин заявил, что недружественных стран для российских спортсменов нет.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.