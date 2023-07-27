Матыцин рассчитывает, что Россия успешно примет первые Всемирные игры дружбы

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от первых Всемирных игр дружбы, которые состоятся в 2024 году в России.

«Уверен, многие страны уже сейчас испытывают интерес к этим соревнованиям. Опыт Москвы и Екатеринбурга позволят нам быть уверенными, что соревнования пройдут на уровне. Спортивные объекты уже не раз открывали двери для спортсменов со всего мира. Команда по подготовке «Игр дружбы» крайне респектабельная. Вижу со стороны африканских стран не только относятся с небольшим волнением, но и с интересом. Мы не хотим представить эти игры как антагонист развитию международного спорта. Наоборот! Мы работаем на одно большое благо. Именно поэтому такое название было одобрено президентом РФ.

Знаю, что со стороны Международного олимпийского комитета есть интерес к «Играм дружбы». Главная задача — развивать спорт, дать возможность соревноваться как можно больше. Россия остается верна принципам спорта вне политики, чистого спорта. Среди африканских стран видно, что интерес есть. Наша задача — представить логистику, критерии отбора, точные даты как можно скорее», — сказал Матыцин во время выступления на форуме «Россия — Африка».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.