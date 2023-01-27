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Сегодня, 15:50

Матыцин считает приглашение на Азиатские игры демонстрацией идеалов олимпизма

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что в России высоко ценится предложение Олимпийского совета Азии (ОСА) пригласить российских атлетов для участия в Азиатских играх и считает это проявлением идеалов олимпизма.

«Предложение Олимпийского совета Азии демонстрирует приверженность основополагающим принципам спорта и идеологии Пьера де Кубертена. Каждый из нас заинтересован в обмене опытом, знаниями и повышением качества соревновательной деятельности среди спортсменов. Мы высоко ценим предложение Олимпийского совета Азии и продолжим взаимодействовать на благо свободного от политики спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.

25 января в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: https://tass.ru/sport/16900175
Олег Матыцин
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