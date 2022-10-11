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Матыцин заявил, что ему неизвестно о создании отрядов из спортсменов-добровольцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ему неизвестно о создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции, министерство спорта этим не занимается.

«Министерству спорта об этом в официальном порядке ничего не известно, об этом узнали из средств массовой информации, — приводит ТАСС слова Матыцина. — Каждый имеет право на выбор, будь то спортсмен, железнодорожник или водитель. Если он готов добровольцем идти защищать страну, то честь ему и хвала. Мы не формируем отряды профессиональных спортсменов, считаю, что каждый в этот момент должен заниматься своей работой максимально добросовестно».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. СМИ сообщили о планах создания добровольческих отрядов из спортсменов в понедельник, 10 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/16022257
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