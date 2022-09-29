Олег Матыцин: «Период санкций не ослабил российский спорт»

Министр спорта России Олег Матыцин в выступлении на форуме «Россия — спортивная держава» отметил потенциал регионов, рассказал о международной политике ведомства и важности спортивного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

— В России мы исходим из того, что наша страна самодостаточна, у нее мощнейший потенциал: и человеческий, и инфраструктурный, — отметил Матыцин. — Сейчас мы находимся в гостеприимном Кемерове, в замечательном ледовом дворце, утром посетили новую «Кузбасс Арену». Это говорит о том, что возможности наших регионов делают реальным воплощение всех планов. А стратегия, принятая в ЕАЭС, подразумевает активную роль спорта с точки зрения подготовки кадров, обмена опытом, строительства уникальных объектов. Каждая страна имеет свой подход к развитию спорта, разные экономические, социально-политические условия. Но мы всегда открыты, готовы приглашать к себе друзей, а в спорте, я убежден, нет недружественных стран. Он не должен быть политизирован, не должно быть никаких проявлений дискриминации. И нынешний форум лишнее тому подтверждение.

Евразийская модель является для нас важной, потому что наши страны всегда активно взаимодействовали. И сейчас нужно найти новые пути и механизмы участия наших спортсменов в соревнованиях на территории друг друга. Только в нынешнем году прошли игры «Дети Азии», Игры Дружбы по водным видам спорта в Казани. Думаю, нет препятствий, чтобы в дальнейшем добавить в них и новые дисциплины. Через несколько дней состоится открытие соревнований паралимпийцев в Сочи. Подчеркну, что мы не сторонники создания противовеса чему-либо: ни международным организациям, ни МОК. Мы решаем задачу обеспечения конкурентоспособности наших спортсменов путем предложения новых форматов соревнований. Мы уже проводили в Казани Игры стран СНГ, а на саммите в Самарканде было предложено создать ассоциацию спортивных объединений. Это показывает, что механизм консолидации сил на международных площадках работает, это сейчас, как никогда, важно. Спорт всегда будет объединять людей, помогать в поисках конструктива. Потому что спортсмены готовы приезжать к нам на соревнования, сборы. А задача руководителей спорта — обеспечить им это.

Министерство спорта РФ ведет активную международную политику. По нашему предложению перед саммитом ШОС была проведена спортивная неделя. Через неделю с рядом руководителей национальных федераций мы планируем приехать в армянский Цахкадзор, где находится знаменитая база — в следующем году она отмечает 55-летие. Там проходили подготовку десятки и даже сотни олимпийских чемпионов. Это символ нашего единения, интеграции и взаимной поддержки, а также мощный сигнал международному сообществу и МОК в это непростое время. Что мы не ослабели в период санкций, наоборот, оценили свои возможности и уверенно смотрим в будущее.

Напомним, что форум «Россия — спортивная держава» проходит в Кемерове с 28 по 30 сентября.