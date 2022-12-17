Матыцин: «На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS»

17 декабря, 18:48
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская сторона полностью исполняла решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на время действия санкций.
«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом ВАДА официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом. Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств.
Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог — единственный выход из сложившейся ситуации. Наша страна неоднократно подтверждала статус надежного партнера, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьезную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира", — приводит ТАСС слова Матыцина.
Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.