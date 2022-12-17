Матыцин: «На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская сторона полностью исполняла решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на время действия санкций.

«Действие санкций CAS завершено, все ограничения в отношении российских спортсменов по этому решению сняты. Об этом ВАДА официально проинформировало все заинтересованные стороны официальным письмом. Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы российские спортсмены достойно вернулись в мировой спорт и могли выступать под российским флагом и гимном. На время действия санкций российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе по выполнению финансовых обязательств.

Итоги недавнего олимпийского саммита в Лозанне подтверждают, что эффективный диалог — единственный выход из сложившейся ситуации. Наша страна неоднократно подтверждала статус надежного партнера, демонстрируя высочайший уровень проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивая серьезную конкуренцию спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.