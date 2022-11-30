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Сегодня, 17:03

Матыцин заявил, что спортсмены сборной России получают не имеющие аналогов соцгарантии

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Спортсмены сборной России получают социальные гарантии, аналогов которым нет ни в одной стране мира, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках «Открытого диалога» в Совете Федерации.

«Как только были приняты санкции в отношении спорта, перед нами встала задача разработки антикризисных мер, — приводит ТАСС ответ Матыцина на вопрос о принятых Минспортом мерах поддержки спортивного движения в стране. — Хочу сразу сказать, ни один спортсмен никуда не уехал».

Министр подчеркнул, что за спортсмены сохранены все преференции.

«Соцгарантии, которые есть у российских спортсменов, ни одна страна не предоставляет. Это сохранение всех преференций, стипендия президента. Чемпионаты мира и Европы не проводятся, но в этом же эквиваленте спортсмены получат [премии] по итогам Спартакиады. Это около 600 спортсменов», — добавил Матыцин.

Источник: https://tass.ru/sport/16465421
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