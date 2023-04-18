Матыцин заявил, что Украина нарушает основные принципы спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о приказе Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«К сожалению, человек (министр спорта Украины Вадим Гутцайт), который прошел школу спорта, должен быть привержен этой школе, принципам честной борьбы и честного отношения к своим друзьям, — цитирует РИА «Новости» Матыцина. — В спорте все должны играть по одинаковым правилам, и своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

После рекомендаций МОК решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе приняли Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Объединенный мир борьбы (UWW). Также о готовности вернуть россиян на международные турниры сообщила Международная федерация настольного тенниса (ITTF).