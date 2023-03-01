Матыцин заявил о необходимости сохранять диалог с международным спортивным сообществом

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости сохранять диалог с международным спортивным сообществом.

«Надо сохранять диалог с международным сообществом. Искать новые форматы проведения соревнований. Мы не разрываем отношения с международным спортом и продолжаем себя чувствовать часть международного спорта. Надеемся на участие наших спортсменов в международных стартах и олимпийских играх.

Более 6 миллионов россиян в 2022 году получили знаки отличия ГТО. 1,5 миллиарда рублей выделено на строительство 219 площадок ГТО в 2023 году. Структура комплекса расширена до 18 ступеней», — заявил Матыцин на форуме «Мы вместе. Спорт».

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что спортивная сфера в России с достоинством преодолевает санкции.