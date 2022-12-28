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Сегодня, 15:42

Матыцин заявил о снижении зрелищности и посещаемости мирового спорта без России

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Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что санкции против российского спорта препятствуют развитию всего мирового спорта. Министр отметил, что Россия продолжает контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими спортивными международными организациями.

«Я считаю, что в настоящее время видна, скажем так, разумная уже позиция. Она была заявлена неоднократно со стороны Международного олимпийского комитета. Наши партнеры международные тоже ищут выход из этой тупиковой ситуации, когда заблокирован российский спорт, и это приводит не только к ограничению развития нашего спорта — как я уже сказал, мы оперативно и эффективно реагируем на это, — а ведет к кризису и снижению и зрелищности, и снижает темпы развития вообще мирового спорта в целом», — подчеркнул Матыцин.

По его словам, международные спортивные чиновники начинают понимать, что без России снижается посещаемость соревнований, поскольку российские спортсмены определяют высокий уровень конкуренции, привлекают зрителей и партнеров. В качестве примера Матыцин привел чемпионат мира по волейболу, который должен был пройти в России.

«И правительство, и федерация готовили, как мы это умеем делать, грандиозный праздник спорта, культуры, чтобы показать богатство нашей страны. В итоге чемпионат отменен в нашей стране, он прошел в двух странах — Польше и Словении. И полупустые трибуны. Для кого это плохо сделало? Я думаю, Международная федерация осознала, что был серьезный урон нанесен развитию волейбола», — отметил глава Минспорта.

Он заявил, что европейские партнеры транслируют сигналы о необходимости искать выход из сложившейся ситуации: «И спорт, я абсолютно в этом уверен, должен быть в истории, может быть, даже первым таким направлением, которое бы позволило восстанавливать стабильность мирового сообщества. Ни в коей мере нельзя рассматривать спорт как средство давления на систему».

Матыцин подчеркнул, что Россия — это надежный партнер, который организовывал спортивные соревнования, признанные лучшими в истории: «Поэтому лишаться такого взаимодействия — это значит делать очень неправильные шаги, которые приведут прежде всего к ослаблению влияния спорта на жизнь мирового сообщества».

Источник: iz.ru
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Матыцин заявил о провале санкций против российского спорта