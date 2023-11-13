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Олимпиада

Сегодня, 10:15

Медведев назвал Томаса Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады 1936 года

Виктория Кравченко
Дмитрий Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава МОК Томас Бах является наследником организатора Олимпиады в Берлине 1936 года Карла Дима.

Ранее Бах заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов.

Медведев считает, что глава МОК непоследователен в словах, заявляя сначала, что спорт должен быть политически нейтральным, а после — отстранять россиян от международных соревнования из-за ситуации на Украине.

«Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут», — цитирует РИА «Новости» Медведева со ссылкой на соцсети.

МОК всегда игнорировал нарушение олимпийского перемирия. Почему он вспомнил о нем сейчас?

Источник: https://rsport.ria.ru/20231113/mok-1909029750.html
Дмитрий Медведев
Томас Бах
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