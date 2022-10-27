Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр-2036

Мексика стала официальным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Мексики.

На пресс-конференции в штаб-квартире МИД Мексики было обнародовано письмо, в котором президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает страну реальным кандидатом на повторное проведение Олимпийских игр.

«Мы считаем себя успешной и амбициозной страной. Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трех чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире», — приводит пресс-служба организации слова министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Также Эбрард отметил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр.

Единственный раз Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году, соревнования проходили в Мехико с 12 по 27 октября. В 1970 и 1986 годах в Мексике проходил чемпионат мира по футболу. Кроме того, страна примет игры мирового первенства 2026 года, матчи которого также пройдут в США и Канаде.