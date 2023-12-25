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Олимпиада

25 декабря, 23:21

Мельникова назвала глобальной мечтой поездку на Олимпиаду-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова заявила, что в 2024 году мечтает выступить на Играх в Париже.

«Моя самая глобальная мечта на 2024 год — это поездка на Олимпийские игры в Париж. Решение о том, поедем мы туда или нет, зависит не от спортсменов, но я надеюсь выступить там и побороться за высокие места», — приводит слова Мельниковой «Газете.Ru».

23-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021), двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года и четырехкратной чемпионкой Европы.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/25/22004275.shtml?updated
Олимпиада
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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